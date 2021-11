Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfall im Kreisverkehr (23.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen BMW X 3 übersehen und dadurch einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Dienstag gegen 20 Uhr auf dem Kreisverkehr der Straßen "Rottweil Straße / Steinkirchring". Eine 65-jährige Mazda Fahrerin fuhr auf der Rottweiler stadtauswärts und in den Kreisverkehr ein. Dabei stieß sie mit einer 18-Jährigen zusammen, die mit einem BMW bereits im Kreisel war und in Richtung Lupfenstraße fuhr. Beim Zusammenstoß entstand am Mazda Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Den Schaden am BMW bezifferte die Polizei auf rund 15.000 Euro.

