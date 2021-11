Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.11.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Fahrzeug enorm beschädigt und weitergefahren

Ein Unbekannter war mit seinem Fahrzeug in der Nacht auf Freitag in Bad Mergentheim unterwegs. Hier befuhr er gegen 1 Uhr die Wachbacher Straße, um nach links in die Würzburger Straße abzubiegen. Aus unbekannter Ursache kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen, das auf dem Gehweg stand. Hierdurch wurde das Fahrzeug enorm beschädigt und einige Teile der Fahrzeugfront blieben an der Unfallstelle liegen. Anhand dieser konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem beschädigten Pkw um einen weißen 3er BMW Typ G20 Limousine oder G21 Kombi handelt. Zeugen, die Hinweise zum BMW-Fahrer oder dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54330 zu melden.

Lauda-Königshofen: Bei Kontrolle Drogen gefunden

Ein 21-jähriger Honda-Fahrer wurde am Donnerstagabend durch Beamte des Polizeireviers Tauberbischofsheim in Lauda kontrolliert. Er fuhr gegen 21.15 Uhr auf der Rebgutstraße in Richtung Oberlauda. Bei einer Überprüfung ergab sich der Verdacht einer Drogenbeeinflussung, weshalb ein Urintest durchgeführt wurde. Dieser bestätigte den Verdacht. Daher wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem wurden im Pkw dann noch verschiedene Drogen aufgefunden, weshalb er nun mit Anzeigen und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen muss.

Lauda-Königshofen: Schmuckdiebstahl

Unbekannte entwendeten im Laufe der Woche Schmuck aus einem Haus in Oberlauda. Die Täter gelangten zwischen Montag, gegen 19 Uhr, und Donnerstag, gegen 12.45 Uhr, durch die Garage in das Haus in der Brunnenstraße. Dort entwendeten sie mehrere Schmuckstücke. Der Polizeiposten Lauda-Königshofen sucht nun Zeugen. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09343 62130 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell