Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.11.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Weinsberg / Ellhofen: Schwerer Verkehrsunfall

Durch einen schweren Verkehrsunfall zwischen Weinsberg und Ellhofen wurden am Donnerstagnachmittag zwei Personen verletzt. Gegen 15.30 Uhr befuhr ein Mann mit seinem Ford Transit die Bundesstraße 39 aus Richtung Weinsberg. Als er an der Abzweigung zur Autobahn 81 auf die Querspange (B39a) einbog, verlor er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte der Transporter gegen einen entgegenkommenden und nicht beladenen Auflieger eines Tanklasters. Durch den Unfall wurde der Ford-Fahrer schwer und der Lkw-Fahrer leicht verletzt. Beide Personen mussten mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Querspange (B39a) zur Autobahn 81 ist bis zu Ende der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell