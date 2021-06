Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall verursacht und weg

Bad Bergzabern (ots)

Am 8.6.21, in der Zeit von 13:45 und 14:00 Uhr, wurde an einem weißen Opel Movado, welcher vor dem Eingang der Edith-Stein Klinik geparkt war, die Schiebetür der Beifahrerseite eingedrückt. Augenscheinlich fuhr der Verursacher ohne genügenden Abstand vorbei, drückte die Tür ein und fuhr einfach weiter. Der Schaden beträgt ca. 1000.- EUR

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Tel.: 0634393340 zu melden.

