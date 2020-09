Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Trickdiebstahl - Seniorin bestohlen

Krefeld (ots)

Am gestrigen Mittwoch (9. September 2020) haben zwei Frauen eine Seniorin in ihrer Wohnung abgelenkt und bestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 11:30 Uhr kam die Frau vom Einkaufen zurück zum Mehrfamilienhaus auf dem Hagerweg. Noch an der Eingangstür sprachen zwei Frauen sie an und boten an, ihre Einkäufe ins Haus zu tragen. Sie begleiteten die Frau in den Flur bis zur Wohnung. Eine Frau gab vor, etwas für den Nachbar in der darüber liegenden Wohnung aufschreiben zu wollen. Deshalb ging die Seniorin in ihr Arbeitszimmer, um einen Zettel zu holen. Dort lenkte eine der Frauen sie ab, während die andere die Wohnung durchsuchte und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro entwendete. Den Diebstahl bemerkte die Wohnungsinhaberin erst als die beiden Frauen gegangen waren.

Eine Täterin war etwa 35 - 40 Jahre alt, ca. 1,60 m groß und schlank. Sie hatte schwarze Haare und trug eine Jeansjacke. Sie auffallend stark geschminkt.

Die andere war etwa 60 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß und kräftig. Sie hatte ebenfalls schwarze Haare und trug ein helles Oberteil.

Hinweise bitte an die Polizei Krefeld unter 02151/6340 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de

