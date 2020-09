POL-KR: Hüls: Kind überfallen - Fahrrad geraubt - Täter flüchtig - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Krefeld

Am Mittwoch (9. September 2020) hat ein Mann das Fahrrad eines 13-jährigen Jungen geraubt.

Um 16:25 Uhr stand der 13-Jährige an der Kreuzung Auf dem Graben/Kreuzstraße, als sich ihm plötzlich ein Mann von hinten näherte und ihn am Unterarm packte. Er drohte damit, ihn abzustechen und forderte die Herausgabe des Rades. Der Mann flüchtete anschließend mit dem Mountainbike des Jungen über die Kreuzstraße in Richtung Jerusalemstraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Von dem Täter ist lediglich bekannt, dass er einen schwarzen Pullover trug.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Firma Giant mit blauen und orangen Applikationen.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (419)

