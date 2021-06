Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim - Vorfahrt missachtet

Ein 36 Jahre alter Autofahrer wollte gestern Morgen (07.06.2021, 08.30 Uhr) von einem Wirtschaftsweg aus die L 507 überqueren und missachtete hierbei einen bevorrechtigten 52 Jahre alten BMW-Fahrer, der von Freimersheim in Richtung Freisbach unterwegs war. Es kam dabei zum Zusammenstoß, wobei sich der BMW-Fahrer an Hand und Rücken verletzte. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 25.000 Euro.

