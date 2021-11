Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.11.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Tauberbischofsheim: 40 Jahre bei der Polizei

Polizeipräsident Hans Becker ehrte am 20. Oktober 2021 Polizeihauptmeister mit Amtszulage Wolfgang Pauly vom Polizeirevier Tauberbischofsheim für sein 40-Jähriges Dienstjubiläum. Bei einer kleinen Feierstunde im Polizeirevier des Kurortes Bad Mergentheim beglückwünschte außerdem der Leiter Tauberbischofsheimer Reviers, Polizeioberrat Burkhard von der Groeben, den Polizeibeamten zu seinem Jubiläum.

Nach dem Abschluss einer Berufsausbildung zum Kfz-Mechaniker begann 1981 die polizeiliche Karriere von Wolfgang Pauly mit der Einstellung bei der Polizei. Seinen Dienst begann er bei der Bereitschaftspolizei in Bruchsal. Nach der Ausbildung war er für ein Jahr im Stab der 1. Bereitschaftspolizeiabteilung bis er 1984 in der 2. Bereitschaftspolizeihundertschaft versetzt wurde und als Einsatzbeamter tätig war. Von 1985 bis 1986 stand eine Abordnung zum Polizeirevier Wertheim an, woraufhin er im März 1987 in den Streifendienst des Polizeireviers Ludwigsburg versetzt wurde. Darauf folgte eine mehrmonatige Abordnung im Jahr 1990 zum Polizeirevier Flughafen der damaligen Polizeidirektion Esslingen. Fünf Jahre später wechselte Wolfgang Pauly seine Dienststelle und wurde zum Führungs- und Lagezentrum abgeordnet. Dort blieb er bis 1999, als er zum Autobahnpolizeirevier Tauberbischofsheim versetzt wurde. Nach weiteren sechs Monaten nahm er die Arbeit als Einsatzsachbearbeiter beim Polizeirevier Tauberbischofsheim auf. Im Rahmen der Polizeireform 2014 wurde der Jubilar in den Streifendienst des Polizeireviers Tauberbischofsheim versetzt und verrichtet dort seither seinen Dienst.

