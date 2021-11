Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.11.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Unter Drogeneinfluss gefahren

Ein 19-Jähriger wurde am Mittwochabend in Buchen von der Polizei kontrolliert. Er war gegen 22.30 Uhr in der Hornbach Straße mit seinem Auto unterwegs und zeigte bei einer Überprüfung Anzeichen für eine Beeinflussung durch Drogen. Ein anschließend durchgeführter Drogentest bestätigte dies, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Der junge Mann muss nun mit einer Anzeige und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Mosbach-Neckarelz: Katalysatoren gestohlen

Einen hohen Schaden verursachten Unbekannte in den letzten Tagen in Mosbach-Neckarelz. Die Täter verschafften sich zwischen dem 28. Oktober, gegen 0 Uhr, und dem 09. November, gegen 15 Uhr, Zutritt zu einem Autohandel im Hohlweg. Sie begaben sich zur Pkw-Stellfläche und entwendeten zehn Katalysatoren der dort abgestellten Fahrzeuge mit Benzinmotor. Diese haben eine Wert von 10.000 Euro. Die Polizei Mosbach sucht nun Zeugen. Personen die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu den Tätern gebeten können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

