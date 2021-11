Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.11.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

A 81/ Ahorn: Hoher Schaden bei Auffahrunfall

Auf fast 20.000 Euro belaufen sich die Schäden eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen auf der Autobahn 81 bei Ahorn. Eine 18-Jährige wollte mit ihrem VW gegen 7 Uhr an der Anschlussstelle Boxberg auf die Autobahn in Richtung Heilbronn fahren. Dabei bemerkte sie wohl nicht, dass die Fahrer eines Seats und eines Audis am Ende des Beschleunigungsstreifens verkehrsbedingt abbremsen mussten. Der VW kollidierte daraufhin mit dem Heck des Seats, der wiederum auf den Audi geschoben wurde. Der VW und der Seat mussten abgeschleppt werden. Die Insassen aller Autos blieben glücklicherweise unverletzt.

Wertheim: Unfug mit Feuerlöschern

Zwei Feuerlöscher der Stiftskirche in Wertheim wurden am Montag von Unbekannten entwendet und unerlaubt in Gebrauch genommen. Der oder die Täter nahmen zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr die beiden befestigten Feuerlöscher aus dem Gebäude in der Schulstraße an sich und entleerten diese anschließend im Bereich zwischen der Stiftskirche, dem Dekanat und dem Pfarramt. Die leeren Feuerlöscher ließen die Unbekannten daraufhin auf der Straße liegen. Zeugen, die am Montagnachmittag rund um die Stiftskirche Personen mit Feuerlöschern beobachten konnten oder sonstige Hinweise auf den oder die Verursacher haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

