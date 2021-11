Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.11.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Parkrempler flüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Dienstagnachmittag ein in der Wilhelmstraße in Buchen geparktes Fahrzeug. Der Audi stand zwischen 13 Uhr und 15 Uhr auf dem Musterplatz. Dort wurde, vermutlich durch ein anderes Fahrzeug, die Stoßstange und der hintere rechte Kotflügel beschädigt. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Buchen: Einbruch in Einfamilienhaus

Einen hohen Schaden verursachten unbekannte Täter zwischen Donnerstag und Dienstag in Buchen, als sie in ein Wohnhaus einbrachen. Diese verschafften sich zwischen Donnerstag (4. November) gegen 8 Uhr und Dienstag gegen 15 Uhr Zutritt zum Gebäude in der Liegnitzer Straße. Nach Durchsuchung des Hauses entwendeten Einbrecher Bargeld und Schmuck. Die Polizei Buchen sucht nun Zeugen. Personen, die im beschriebene Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Obrigheim: Anhänger beschädigt und verschwunden

Ein geparkter Anhänger wurde zwischen Montag und Dienstag in Obrigheim beschädigt, doch der Verursacher verschwand. Der Anhänger wurden am Montag gegen 16 Uhr im Panoramaweg am Fahrbahnrand abgestellt. Als der Besitzer am Dienstag gegen 9.30 Uhr zur Örtlichkeit kam, stellte er die Beschädigung in Höhe von rund 500 Euro fest. Vermutlich ist das Verursacherfahrzeug grün. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell