Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch zwischen 10:00 Uhr und 11:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, grauen Opel Astra am Willy-Brand Ring. An dem Fahrzeug entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell