Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der Nacht von Montag auf Dienstag gelangten unbekannte Täter in ein Schulgebäude an der Paßstraße. An einem Anbau hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. In einem Büro wurden mehrere Spinde aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde ist noch unklar.

In der Nacht zu Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Vereinsheim an der Beckstraße ein. Um in das Gebäude zu gelangen hebelten sie ein Gitter aus der Wand und schlugen eine Scheibe ein. Im Gebäude wurden Schließfächer aufgebrochen und ein Fernseher beschädigt. Letztendlich flüchteten die Täter mit Süßwaren als Beute.

Herten

Am Dienstag, zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr, stiegen Unbekannte über ein Schlafzimmerfenster in eine Wohnung an der Hermannstädter Straße ein. Die Täter nahmen Schmuck mit und flüchteten unerkannt.

Marl

Unbekannte verschafften sich am Dienstag zur Tageszeit Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Trogemannstraße. In dem Gebäude hebelten sie eine Wohnungseingangstür auf und durchsuchten die Räume nach Beute. Mit Bargeld und EC-Karten flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Am Dienstag zur Tageszeit brachen unbekannte Täter eine Gartenlaube an der Sauerbruchstraße auf. Aus der Laube nahmen sie ein Pedelec und ein Verlängerungskabel mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

