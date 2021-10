Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Junge auf E-Scooter leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag um 17:30 Uhr wollte ein 12-jähriger Oer-Erkenschwicker mit einem E-Scooter vom Gehweg der Kampstraße aus die Straße In den Kämpen überqueren. Dabei stieß er mit einem 25-jährigen Autofahrer aus Datteln zusammen. Der Junge verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus.

Für den E-Scooter lag kein Versicherungsschutz vor. Hier musste ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet werden.

Bei dem Unfall entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Hinweis der Polizei: Fahrzeuge, die allein durch Motorkraft schneller als 6 km/h fahren, dürfen im öffentlichen Verkehrsraum nicht ohne Versicherungsschutz benutzt werden. E-Scooter müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, um für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr zugelassen zu werden. Liegen diese Anforderungen nicht vor, darf das Fahrzeug ausschließlich auf Privatgelände gefahren werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell