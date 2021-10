Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Auffahrunfall mit Verletzten und hohem Schaden

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag um 16:30 Uhr fuhr eine 21-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen auf der Dorstener Straße in Richtung Marl. In Höhe der Kreuzung Buerer Straße fuhr sie auf das Auto eines 35-jährigen aus Dülmen auf. Im weiteren Verlauf schoben sich die Fahrzeuge auf ein Auto eines 56-jährigen Dorsteners und einer 58-jährigen Dorstenerin auf. Der Beifahrer der 21-Jährigen, ein 20-Jähriger aus Gelsenkirchen, verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Der Sachschaden konnte nur grob auf über 50.000 Euro geschätzt werden. Alle Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell