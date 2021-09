Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht durch Radfahrer in der Cusanusstraße, Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

Am 10.09.2021 wurde gegen 13:30 Uhr ein geparkter PKW in der Cusanusstraße in Koblenz beschädigt. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen Jungen oder männlichen Jugendlichen gehandelt haben. Dieser fuhr nach dem Zusammenstoß mit dem geparkten Pkw über auf den Gehweg der Cusanusstraße in Richtung Kardinal-Krementz-Straße fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. An dem PKW entstand Sachschaden im Bereich der Motorhaube. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter Tel. 0261-103-2510.

