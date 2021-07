Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Feuer in Serverraum in Gelsenkirchen-Horst

Gelsenkirchen (ots)

Deutlicher Brandgeruch schlugen den Kräften der Feuerwehr Gelsenkirchen entgegen, als sie um kurz nach 11 Uhr die Einsatzstelle an der Essener Straße in Gelsenkirchen-Horst erreichten. Anwohner hatten die Feuerwehr alarmiert, weil es im 8. Obergeschosses eines dortigen Wohn- und Geschäftshauses stark nach Rauch roch. In einem Technikraum war es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand in einem Serverschrank gekommen. Der durch eine dicke Stahltür gesicherte Raum musste gewaltsam geöffnet werden. Mittels Lüfter und dem gebäudeeigenen Rauchabzug konnte der betroffene Bereich belüftet werden. Löschmaßnahmen mussten nicht mehr eingeleitet werden - das Feuer war bereits erloschen. Nach der abschließenden Kontrolle mit der Wärmebildkamera, konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Diese wird die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

