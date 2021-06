Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Rüstige Seniorin auf Abwegen in Gelsenkirchen-Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Glück im Unglück hatte am heutigen Samstagnachmittag eine Seniorin während eines Spaziergangs auf dem Gelände der Halde Rheinelbe. Im Randbereich eines Weges verlor sie den sicheren Stand und stürzte gut fünf Meter einen Steilhang hinab. Der dicht mit Brombeersträuchern bewachsene Abhang federte den Aufprall ab, jedoch verfing sich die Dame in dem Dornenmeer. Aus eigener Kraft war es ihr nicht mehr möglich zurück auf den sicheren Weg zu gelangen. Bereits wenige Minuten nach der Notrufmeldung, gegen 16:00 Uhr, traf das Löschfahrzeug und der Rettungswagen der Altstadtwache an der Einsatzstelle ein. Schnell war klar, das man mit den feuerwehrtypischen Werkzeugen nicht weiter kommen würde. Kurzerhand forderte der Einsatzleiter eine motorbetriebene Heckschere nach, die eigentlich der Grünpflege an der Wache dient. Während ein Teil der Einsatzkräfte die Frau betreute, rückten die anderen Feuerwehrmänner der widerspenstigen Brombeerhecke zu Leibe. Mit ein paar beherzten Schnitten, konnte der anfängliche Widerstand gebrochen werden. Gesichert mit einem Seil und im Schutze der Schleifkorbtrage, zogen die Höhenretter die Verunfallte zurück auf den sicheren Weg. Die rettungsdienstliche Inaugenscheinnahme vor Ort brachte bis auf ein paar oberflächliche Kratzer keine schwerwiegenden Verletzungen zu Tage. Ein Transport in das nahegelegene Krankenhaus lehnte die Seniorin daraufhin ab. Nach gut einer Stunde endete der Einsatz erfolgreich.

