Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendliche schlagen mit Hockeyschläger zu

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Heepen-

Mehrere jugendliche Täter schlugen am Samstag, 01.05.2021, gemeinsam auf einen Mann an der Hillegosser Straße/ Hassebrock ein. Ein Hockeyschläger ging dabei zu Bruch.

Ein 57-jähriger Bielefelder befand sich gegen 17:40 Uhr auf dem Weg zu der Bushaltestelle an der Hillegosser Straße/ Hassebrock. Unvermittelt liefen mehrere Jugendliche von hinter auf den Mann zu und schlugen auf ihn ein. Einer der Täter nutzte dabei einen Hockeyschläger, der nach einigen Schlägen zu Bruch ging. Die Gruppe flüchtete in Richtung Am Teigelhof. Ein Zeuge lief hinterher, musste die Verfolgung der Schläger in der Straße Am Teigelhof aufgeben, da er sie aus den Augen verlor. Ein Rettungswagen versorgte die Verletzungen des Opfers und brachte ihn ins Krankenhaus.

Bei den flüchtigen Tätern soll es sich um sechs bis sieben Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren handeln.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 zu wenden.

