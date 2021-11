Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Schadensort zu einem unfallbeschädigten Auto gesucht

Grünenplan (ots)

Die Polizei in Delligsen sucht in Grünenplan einen Unfallort - bereits am Donnerstagabend, den 28.10.21 wurde dort im Rahmen einer Polizeikontrolle ein unfallbeschädigtes Fahrzeug festgestellt, dessen alkoholisierte Fahrzeugführerin sich nicht an einen konkreten Kollisionsort erinnern konnte.

Die Unfallschäden am betreffenden Pkw deuten eher auf eine Kollision mit einer Mauer als mit einem abgestellten Fahrzeug hin. Am Unfallort müssten auch Kunststoffteile des Radkastens zurückgeblieben sein.

Gegen die Fahrzeugführerin aus Grünenplan wurden noch vor Ort Ermittlungen wegen einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

Hinweise auf den Schadensort werden erbeten an die Polizeistation Delligsen (05187/300460).

