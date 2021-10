Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Sachbeschädigung durch Sprayer - Hauswand in Boffzen beschmiert

Boffzen, Im kleinen Felde (ots)

Bislang unbekannte Täter beschmierten in der Nacht vom 27. auf den 28.10.2021, im Zeitraum von 23.00 - 06.45 Uhr, die Hauswand eines Zweifamilienhauses in der Straße "Im kleinen Felde" in Boffzen großflächig mit grauer Sprühfarbe durch zwei Schriftzüge " NAZIS RAUS".

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen "Im kleinen Felde" geben können, sich mit der Polizei in Holzminden unter der Telefonnummer 05531 / 9580 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell