Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Bad Pyrmont - Suizidankündigung in Fußgängerzone

Bad Pyrmont (ots)

Am 23.10.2021, um 10:15 Uhr, wird in der zu dieser Zeit gut besuchten Fußgängerzone von Bad Pyrmont eine männliche Person mit einem Messer in der Hand gemeldet. Die Person solle sich mit dem Messer selbst verletzen. Vor Ort wird ein 32-jähriger Mann aus Bad Pyrmont festgestellt, der aus einer psychischen Ausnahmesituation heraus androht sich mit dem Messer in den Hals zu schneiden. Die Person kann durch die eingesetzten Polizeibeamten dazu gebracht werden, dass Messer fallen und sich in Gewahrsam nehmen zulassen. Aufgrund seines Gesundheitszustandes ist der 32-jährige Mann nach ärztlicher Begutachtung vorerst in einer psychiatrischen Fachklinik untergebracht worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell