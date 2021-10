Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Tag des Einbruchschutzes - "Eine Stunde mehr für Sicherheit"

Holzminden (ots)

In der Nacht von Samstag den 30.10.2021 auf Sonntag den 31.10.2021 werden nicht nur die Uhren zurückgestellt, sondern am Sonntag ist auch der jährlich bundesweite Tag des Einbruchschutzes. Unter dem Motto "Eine Stunde mehr für Sicherheit" soll diese zusätzliche Stunde sinnvoll für den Schutz vor Einbrechern eingesetzt werden. Wie kann ich mein Zuhause gegen Einbrecher absichern? Welche einfachen Maßnahmen kann ich treffen, um die Sicherheit meines Zuhauses zu erhöhen? Antworten auf diese Fragen gibt es am Samstag den 30.10.2021, am Info-Stand der Polizei Holzminden auf dem Wochenmarkt in der Innenstadt von Holzminden (Mittlere Straße). Außerdem lassen sich weitere nützliche Informationen zum Thema Einbruchschutz auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes www.k-einbruch.de finden.

