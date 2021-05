Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in einen Landwirtschaftsbetrieb und Diebstahl von Pflanzenschutzmitteln

Friedland (LK MSE) (ots)

Im Zeitraum vom 23.05.2021, 17.00 Uhr bis 24.05.2021, 08.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in die Lagerhallen eines Landwirtschaftsbetriebes in 17349 Groß Miltzow ein und entwendeten eine große Menge Pflanzenschutzmittel. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und beschädigten mehrere Überwachungskameras und andere Sicherheitseinrichtungen. Anschließend entwendeten sie ca. 900 Liter Pflanzenschutzmittel in Kanistern mit unterschiedlichen Größen im Wert von ca. 35.000 Euro. Derzeit wird davon ausgegangen, dass zum Abtransport der Kanister ein Fahrzeug in der Größe eines Transporters notwendig ist. Zusätzlich entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung eingeleitet. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg sicherte die Spuren am Tatort. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter 039601 3000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

