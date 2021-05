Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebe von Crossmaschinen gestellt

Malchin (LK MSE) (ots)

In der heutigen Nacht gegen 01.15 Uhr wurden Einsatzkräfte des PR Malchin zwischen Malchin und Gielow auf zwei Personen mit Crossmaschinen aufmerksam. Nachdem die Fahrzeuge gestoppt wurden, stellte sich heraus, dass die beiden 13- und 14-jährigen Fahrer (deutsche Staatsangehörige)ohne Fahrerlaubnis unterwegs und die Kräder nicht pflichtversichert waren. Weitere Ermittlungen zur Herkunft der Maschinen ergaben, dass diese, vermutlich durch die beiden Fahrer, aus einer Garage des örtlichen Motoballclubs entwendet wurden. Weitere drei Maschinen wurden in der Nähe der Garage aufgefunden und zwischenzeitlich an einen Vertreter des Clubs übergeben. Die genutzten Maschinen wurden durch die Einsatzkräfte sichergestellt. Die der Polizei bereits bekannten Tatverdächtigen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Kriminaldauerdienst sowie das Kriminalkommissariat in Malchin.

