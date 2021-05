Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mottorradfahrer versucht sich Kontrolle zu entziehen

Demmin (ots)

Am 23.05.2021 um 19:45 Uhr stellten Polizeibeamte des PHR Demmin einen Fahrer einer Enduro im Quitzerower Weg in Demmin fest, welcher durch rasante Fahrweise im öffentlichen Verkehrsraum auffiel. Der anschließenden Kontrolle versuchte sich der Motorradfahrer durch hohe Geschwindigkeit und die Nutzung unbefestigter Wege zu entziehen. Letztlich konnte der Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert werden. An der Maschine befand sich ein falsches Kennzeichen und die Fahrzeugidentifizierungsnummer war manipuliert worden. Zudem besteht der Verdacht, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt und das Motorrad sichergestellt. Es wurden entsprechende Strafverfahren u.a. wegen eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

