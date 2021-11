Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.11.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Betrunken Auto gefahren

Ein stark alkoholisierter Mann wurde in Öhringen am späten Dienstagabend von der Polizei angehalten. Der 37-Jährige befuhr mit seinem BMW gegen 19 Uhr die Straße "Karlsvorstadt" und wurde daraufhin durch eine Streife kontrolliert. Bei einem Test stellten die Beamten einen Atemalkoholgehalt von mehr als 1,2 Promille fest. Der Führerschein des Mannes wurde daraufhin beschlagnahmt. Er muss außerdem mit einer Anzeige rechnen.

Öhringen: Fahrzeug aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagmorgen zwischen 9.15 Uhr und 11.15 Uhr schlug eine unbekannte Person in der Seestraße in Öhringen die hintere Seitenscheibe eines Autos ein. Nach den Ermittlungen durch die Polizei wurden keine Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Dienstagvormittag auffällige Beobachtungen in der Seestraße gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Öhringen: Radfahrer bei Unfall mit PKW leicht verletzt

Eine Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag in Öhringen vermutlich eine 46-Jährige Radfahrerin übersehen. Gegen 14.30 Uhr befuhr die 73-Jährige mit ihrem Peugeot den Schleifbachweg in Richtung Pfedelbach und missachtete die Vorfahrt der von rechts aus dem Verrenberger Weg kommenden Radfahrerin. Es kam zur Kollision. Dabei zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu.

Mulfingen: Viele Verkehrsteilnehmer missachteten Straßensperrung zwischen Heimhausen und Jagstberg

Aufgrund der Straßensperrung zwischen Heimhausen und Jagstberg wurden durch das Polizeirevier Künzelsau am Montagabend sowie am Dienstagmorgen, Verkehrsüberwachungen durchgeführt. Viele Verkehrsteilnehmer verstießen gegen das Durchfahrtsverbot und behinderten so auch den Busverkehr. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten insgesamt 16 Anzeigen aus und führten zudem sehr viele belehrende Gespräche durch.

Künzelsau: Vandalismus am Jugendzentrum - Zeugen gesucht

Am vergangenen Wochenende besprühten unbekannte Täter am Jugendzentrum in Künzelsau Teile der Außenfassade und des dortigen Pavillons mit Graffiti. Bei den Graffiti handelt es sich um neongrüne Schriftzüge. Die Polizei sucht nach Zeugen, die am vergangenen Wochenende zwischen Freitag 20 Uhr und Montag 12 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Waldenburg: Geschwindigkeitsmessungen Bundesautobahn 6

Bei Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesautobahn 6 zwischen der Anschlussstelle Kupferzell und der Anschlussstelle Neuenstein hat die Verkehrspolizei Weinsberg bei 4.380 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen. Von diesen überschritten insgesamt 312 die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Den Höchstwert markierte ein Verkehrsteilnehmer mit einer Geschwindigkeit von 185 km/h. Elf Verkehrsteilnehmer wurden mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von über 41 km/h gemessen. Die Fahrer, die zu schnell unterwegs waren, müssen nun mit Anzeigen rechnen.

