Polizei Düren

POL-DN: Motorräder und Zubehör aus Hobbywerkstatt gestohlen

Jülich (ots)

Unbekannte Täter brachen am frühen Dienstagmorgen in eine Werkstatt auf einem Hof in Mersch ein. Sie entwendeten unter anderem Motorräder.

Als ein Nachbar des Hofes morgens mit seinen Hunden an der Alten Reichsstraße ging, schlugen diese an. Der Zeuge ging dem Bellen seiner Hunde auf den Grund und stellte fest, dass der Zaun zum Nachbargrundstück eingeschnitten war und Motorradzubehör sowie Werkzeug in diesem Bereich verteilt war. Er informierte seinen Nachbarn und verständigte die Polizei. Diese stellte vor Ort fest, dass offenbar in eine Hobbywerkstatt eingebrochen worden war, die sich in einer Scheune des Hofs befindet. Der Tatzeitraum lässt sich auf den Zeitraum von 06:00 Uhr bis 06:30 Uhr eingrenzen. Aus der Garage wurden zwei Motorräder und diverses Motorradzubehör geklaut. Ein Anwohner hatte eine verdächtige Person gesehen, die mittellange blonde Haare hatte und einen roten Pullover sowie blaue Jeans trug. An den Fahrzeugen waren zum Zeitpunkt des Diebstahls die Kennzeichen JÜL-DM 81 und DN-OQ 2 angebracht. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Alten Reichsstraße gemacht haben, sich zu melden. Auch Hinweise zum Verbleib der Motorräder nimmt die Leitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell