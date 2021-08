Polizei Düren

POL-DN: Senioren lassen sich nicht hinters Licht führen

Kreis Düren (ots)

Egal ob in Rölsdorf, Lendersdorf, Echtz oder Birkesdorf - in allen Stadtteilen erhielten Seniorinnen und Senioren in den vergangenen Tagen Anrufe von Betrügern. Doch zu Opfern ließen sie sich nicht machen.

Der Polizei wurden diverse Anrufe gemeldet, die allesamt zum Ziel hatten, den Menschen Geld abzuknöpfen. Die Geschichte, die erzählt wurde, handelte meist von Datendiebstahl: angeblich waren die Namen der Angerufenen missbräuchlich benutzt worden, um zum Beispiel Waren im Internet zu bestellen. Der angebliche Polizeibeamte wollte deshalb mit seinen potentiellen Opfern einen Termin auf einer Polizeidienststelle vereinbaren, dafür wurde zum Teil auch die richtige Anschrift der Polizei Düren verwendet. Zu derartigen fingierten Treffen kam es jedoch in keinem der angezeigten Fälle, denn alle Seniorinnen und Senioren wurden schnell misstrauisch und beendeten die Telefonate. Ob die Täter es im "Erfolgsfall" tatsächlich auf ein Treffen an diesem Ort abgesehen hatten, ist fraglich. Mutmaßlich dient diese Geschichte nur dem Zweck, sich glaubwürdig als Polizeibeamter darzustellen - vor einer realen Begegnung wäre der Treffpunkt möglicherweise noch geändert worden.

Lassen auch Sie sich nicht auf die Geschichten der Betrüger ein. Wenden Sie sich im Zweifel an die echte Polizei.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell