Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rastatt (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Gartenstraße am Donnerstagabend, sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach dem Verantwortlichen und möglichen Zeugen. Zwischen 18:30 Uhr und 21:15 Uhr streifte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in einer Parkbucht bei Gebäude Nr. 1 parkenden schwarzen Skoda. Dabei wurde dessen Außenspiegel abgerissen und ein Schaden von rund 300 Euro verursacht. Da der Unbekannte offenbar Trümmerteile von der Fahrbahn entfernte, sucht die Polizei nun nach Zeugen die hierzu Angaben machen können. Zeugen wenden sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 an die Beamten in Rastatt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell