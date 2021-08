Polizei Düren

POL-DN: Unfall zwischen Fahrrad und Skateboard - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Am Montag kam es zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und zwei Skateboardfahrern. Letztere entfernten sich von der Unfallstelle, ohne die Unfallaufnahme abzuwarten.

Gegen 19:10 Uhr befuhr ein 28 Jahre alter Radfahrer aus Düren die Bismarckstraße stadteinwärts. In dem abschüssigen Teilstück befand er sich auf dem rechtsseitigen Radweg. Dort befanden sich auch zwei Skateboardfahrer. Der 28-Jährige forderte verbal noch Platz auf dem Radweg ein, was die beiden Unbekannten jedoch ignorierten. Der Radfahrer musste stark abbremsen und fiel daraufhin auf den Radweg. Hierbei wurde er leicht verletzt. Auf seine Anmerkung, nun die Polizei zu rufen, reagierten die Skater, indem sie auf ihre Bretter stiegen und davon fuhren. Zur Beschreibung konnte der Geschädigte angeben, dass beide etwa 20 bis 30 Jahre alt, schlank und circa 185 cm groß waren. Beide trugen Jeans sowie ein weißes beziehungsweise ein schwarzes T-Shirt. Der Fahrradfahrer begab sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbständig in ärztliche Behandlung.

Zeugen, die Hinweise auf die beiden Skateboardfahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell