POL-DN: Aachener Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall

Stolberg (ots)

Am Samstagabend (21.08.2021) um 18.17 Uhr überholte ein Motorradfahrer auf der Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Mausbach einen schwarzen Pkw. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, wobei der Motorradfahrer tödliche Verletzungen erlitt. Der schwarze Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Mausbach fort.

Trotz der bereits gewonnenen Ermittlungsergebnisse hat die Polizei noch folgende Fragen: Hat jemand einen schwarzen Pkw in der Zeit zwischen 18:05 und 18:15 Uhr im näheren Umfeld zur Unfallstelle (Ortslagen Breiniger Berg / Vicht / Stolberg ) bemerkt oder nach 18.15 Uhr in der Ortslage Mausbach? Können zusätzliche Angaben zu Typ, Kennzeichen und/oder Besatzung gemacht werden? War jemand in der Zeit in den oben genannten Bereichen mit einer dashcam unterwegs und hat eventuell Aufnahmen gemacht, die Rückschlüsse auf den Unfall oder die beteiligten Fahrzeuge machen können?

Weiterhin werden die beiden Motorradfahrer gesucht, die unmittelbar nach dem Unfall an der Unfallstelle aus Richtung Mausbach kommend eintrafen und bei der Versorgung des Verunfallten halfen.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise insbesondere zu dem unbekannten schwarzen Pkw oder dem Fahrzeugführer geben können, sich unter der Rufnummer 0241 9577-42101 bei der Polizei zu melden.

