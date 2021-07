POL-HA: Laptop von Tramper aus Auto entwendet

Polizei Hagen

Hagen/Leverkusen (ots)

Laptop von Tramper aus Auto entwendet

Am Montag (26.07.2021) gegen 23 Uhr zeigte ein 26-Jähriger den Diebstahl seines Laptops auf der Polizeiwache Hoheleye an. Der Hagener gab an, mit seinem Auto von Köln nach Hagen gefahren zu sein. Auf dem Weg nahm er einen Tramper mit, den er in Leverkusen im Bereich der Stixchestraße absetzte. In Hagen bemerkte der 26-Jährige, dass sein Laptop fehlte. Dieser hatte sich im Kofferraum seines Fahrzeuges befunden, aus dem der Tramper auch seinen Rucksack genommen hatte. Er konnte den unbekannten Mann als ca. 185cm groß, mit normaler Statur, lockigen, etwas längeren braunen Haaren und einem Dreitagebart beschreiben. Der Mann habe zum Tatzeitpunkt eine braune Jack Wolfskin Jacke getragen und in einem Gespräch während der Fahrt erzählt, dass er Student sei und die vergangenen Wochen durch Europa trampte. Einen Namen nannte er jedoch nicht. Die Polizei Hagen bittet Zeugen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Hinweise zu dem Tatverdächtigen. (arn)

