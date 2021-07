Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte stehlen Notebooks und Smartphones aus Firma - Zeugen gesucht

Hagen-Lennetal (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitagnachmittag (23.07.2021) und Montagmorgen (26.07.2021) brachen bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude im Lennetal ein. Ein 40-jähriger Mitarbeiter der Firma in der Profilstraße rief am Montag, gegen 08.00 Uhr, die Polizei hinzu, als er die durchwühlten Büroräume sah. Den Beamten teilte er mit, dass die unbekannten Täter mehrere Notebooks und Smartphones gestohlen haben. Die Kriminalpolizei hat den Tatort sowie die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

