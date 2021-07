Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210721.2 Unfallflucht durch Parkrempler

Friedrichskoog (ots)

Am 17.07.2021 um 14.30 Uhr parkte eine 18jährige Marnerin ihren weißen Opel Astra auf dem Parkplatz in der Koogstraße in Friedrichskoog. Gegen 21.20 Uhr entdeckte sie einen etwa 15 cm langen und 40cm hohen Lackschaden an ihrer Autotür. Die Suche nach einem Verursacher verlief erfolglos. Vermutlich wurde das Fahrzeug beim Rangieren beschädigt. Falls es Zeugen zu diesem Vorfall gibt, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Marne (04851-950712) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell