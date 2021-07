Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210720.2 Raub einer Geldbörse in der Itzehoer Innenstadt

Itzehoe (ots)

Am 19.07.2021 um 23:15 Uhr kam es am Berliner Platz zu einem Raub einer Geldbörse. Eine 41jährige Itzehoerin hatte am Berliner Platz ihr Fahrzeug geparkt. Als sie sich auf den Heimweg machen wollte, wurde sie wenige Meter vor ihrem Fahrzeug von zwei unbekannten Männern angegriffen. Nach einem Schlag ins Gesicht wurde sie aufgefordert, ihre Geldbörse herauszugeben. Als diese ihre Geldbörse aus der Handtasche nahm, erhielt sie einen weiteren Schlag ins Gesicht und die Geldbörse wurde ihr aus der Hand gerissen. Bei den Tätern soll es sich um zwei männliche Personen im geschätzten Alter von 20-25 Jahren handeln. Sie sprachen gebrochen deutsch. Ein Täter hatte dunkle, kurze, krause Haare und einen Oberlippenbart. Die beiden jungen Männer sind ca. 180 cm groß und waren zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (04821-602-0) Astrid Heidorn

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell