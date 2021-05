Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Spaichingen, Landkreis Tuttlingen) Erneut Telefonbetrüger als "Falsche Polizeibeamte" unterwegs (06.05.2021)

Aldingen / Spaichingen (ots)

Zu neuerlichen Betrugsversuchen durch einen "falschen Polizeibeamten" ist es am Donnerstag gekommen. Um die Mittagszeit rief ein Betrüger mehrere ältere Leute an und gab sich unter anderem auch als "Polizist des Polizeireviers Spaichingen" aus. Mit der bekannten Masche, dass angeblich in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei, versuchte der männliche Anrufer, seine Opfer zu Auskünften über ihr Barvermögen zu bewegen. In allen Fällen erkannten die Angerufenen die Betrugsabsichten frühzeitig und legten auf, so dass es zu keinen Vermögensschäden kam.

Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche mit folgenden Tipps und Hinweisen:

Notieren Sie im Zweifel immer den Namen und die Dienststelle des Anrufers. Suchen sie dann die Telefonnummer der Dienststelle im Telefonbuch und rufen Sie dann zurück.

Die Polizei fragt am Telefon nie nach Ihren persönlichen Daten oder möchte wissen, ob Sie Wertsachen oder Bargeld im Haus haben.

Polizisten nehmen niemals Ihr Bargeld oder Wertsachen in Empfang und beauftragen auch keine anderen Personen damit.

Werden Sie hellhörig, wenn Fremde oder auch angebliche Verwandte am Telefon nach Geld und Wertsachen fragen.

Weitere Hinweise gibt jede Polizeidienststelle. Tipps finden Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell