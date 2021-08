Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: 86-Jähriger fährt über Rot und verursacht Unfall

Mannheim-Vogelstang (ots)

Weil ein 86-Jähriger am frühen Dienstagnachmittag gegen 13:30 Uhr eine rote Ampel übersah, stieß er im Kreuzungsbereich Magdeburger Straße/Weimarer Straße mit einer 61-jährigen Autofahrerin zusammen. An beiden BMWs entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 12.500 Euro. Das Auto der Frau war zudem nicht mehr fahrbereit und musste in der Folge abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Aufprall glücklicherweise niemand. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der 86-Jährige muss nun mit einem Bußgeld, zwei Punkten sowie einem Fahrverbot rechnen.

