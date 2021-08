Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag zwischen 12:25 Uhr und 13:25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen. Hierbei wurde der geparkte Audi A3 einer 37-Jährigen an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher des Unfalls entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 7.500 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsgeschehen geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031/132500 in Verbindung zu setzen.

