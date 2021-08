Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht in Cochem - Zeugen gesucht!

Cochem (ots)

Am 20.08.2021 zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Cochem eine Verkehrsunfallflucht zwischen zwei Pkw. Diese wurde von mindestens einem Zeugen beobachtet, der auch eine Nachricht am geschädigten Fahrzeug hinterließ. Der unbekannte, sowie auch eventuell andere mögliche Zeugen, werden gebeten sich bei der Polizei in Cochem zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell