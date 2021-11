Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkrs. Konstanz) Mehrere Farbschmierereien in Mühlhausen-Ehingen - Polizei bittet um Hinweise (22./23.11.2021)

Mühlhausen-Ehingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Unbekannter im Bereich des Bürgerhauses in Ehingen mehreren Farbschmierereien angebracht. Der Unbekannte beschmierte eine Wand der Einsegnungshalle, einen Glascontainer am Bürgerhaus und zwei geteerte Fußwege im Bereich des Bürgerhauses. Die Polizei Engen(07733 9409-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

