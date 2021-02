Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Samstagabend wurde ein Bad Salzufler gegen 20:50 Uhr durch einen Knall aufgeschreckt. Als der Mann aus dem Fenster schaute, konnte er einen schwarzen Mercedes Kombi beobachten, der von seinem eigenen, im Steinbecker Weg geparkten Auto in Richtung Waldemeinestraße wegfuhr. Am Mercedes wurden die Scheinwerfer ausgeschaltet, als er sich weiter entfernte. Der geparkte Wagen wurde an der Front beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 750 Euro. Wer Hinweise auf den unfallverursachenden Mercedes oder den Fahrer geben kann, wendet sich bitte an das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell