Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrzeugbrand und diverse Unfäle

Aalen (ots)

Crailsheim: Reifen beschädigt Auto

Am Montag gegen 13:45 Uhr lud ein 36-jähriger Mitarbeiter eines Lieferdienstes auf einem Parkplatz in der Haller Straße Reifen aus seinem Lieferwagen. Dabei entglitt ihm ein Reifen und rollte gegen die Fahrzeugfront eines VW Passat. An dem Passat entstand durch den Zusammenprall ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Kreßberg: Wildunfall

Ein 55-Jähriger befuhr mit seinem Daimler-PKW am Montag kurz vor 19:00 Uhr die L 2218 von Westgartshausen kommend in Richtung Crailsheim. Auf Höhe der Abzweigung Wittau querte ein Reh die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Tier. Danach rannte das Reh weiter. An dem PKW entstand ein Sachschaden von rund 1.150 Euro.

Crailsheim: Farbschmierereien

Unbekannte haben auf einem Abstellgelände an der Horaffenstraße zwischen Samstag, 22:00 Uhr und Montag, 8:00 Uhr mit schwarzer Farbe einen Bahnwaggon besprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Fichtenberg: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Montag, 6:45 Uhr beim Vorbeifahren einen geparkten PKW der Marke Volvo. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Gaildorf bittet Zeugen sich unter Telefon 07971 9509-0.

Gaildorf: Auffahrunfall

Am Montag gegen 16:15 fuhr ein 24 Jahre alter Sattelzug-Lenker mit seinem -Scania-Brummi auf der Karlstraße stadteinwärts. Dabei übersah er, dass ein vorausfahrender 48-Jähriger seinen Lexus abbremsen musste. Der Sattelzug-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Lexus auf. Dabei entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro.

Vellberg: Pedelec-Fahrerin verletzt

Eine 60-jährige Pedelec-Lenkerin befuhr am Montag kurz nach 16:00 Uhr den Wirtschaftsweg aus Richtung Ummenhofen in Richtung Vellberg. An einem leichten Gefälle im Bereich einer durch Büsche und Bäume unübersichtlichen Rechtskurve kam ihr ein 71-Jährige mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine entgegen. Beim Erkennen der Zugmaschine bremste Pedelec-Lenkerin ab und wich nach rechts in das Gebüsch aus, wo sie zu Fall kam. Der Lenker der landwirtschaftlichen Zugmaschine wich ebenfalls nach rechts in Richtung eines Bachlaufs aus. Durch den Sturz wurde Pedelec-Lenkerin verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. An Pedelec entsteht minimaler Schaden. An der landwirtschaftlichen Zugmaschine entstand kein Schaden.

Satteldorf: Fahrzeugbrand auf Autobahn

Auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Crailsheim und der Anschlussstelle Kirchberg geriet am Montag kurz nach 17:30 Uhr ein Audi aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Das Fahrzeug brannte letztlich auf dem Standstreifen völlig aus. Die Feuerwehr Crailsheim war mit fünf Fahrzeugen und 22 Kräften vor Ort im Einsatz. Für die Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn Richtung Mannheim vorübergehen gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell