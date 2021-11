Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Brake kontrollierten am Mittwoch, 10. November 2021, gegen 13:40 Uhr einen Pkw-Fahrer in der Golzwarder Straße in Brake.

Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 39-jährige Fahrer aus Ovelgönne nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem bestand der Verdacht, dass er das Fahrzeug unter Drogeneinfluss führte. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt.

Gegen 19:55 Uhr stellten die Beamten den Bmw erneut in der Bahnhofstraße in Brake fest. Dieses Mal lenkte ein 30-jähriger aus Ovelgönne das Fahrzeug. Während der zweiten Kontrolle stellten die Beamten fest, dass auch dieser Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Zudem verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Kokain und THC (Marihuana). Auch dem 30-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten untersagten auch ihm die Weiterfahrt.

Gegen beide Männer wurde ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

