Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruchdiebstahl in Wohnhaus in Berne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 10. November 2021, brachen bislang unbekannte Täter in dem Zeitraum von 18:00 bis 18:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Ahornstraße in Berne ein.

Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in die Räumlichkeiten, durchsuchten diese und entwendeten Schmuck.

Mögliche Zeugen oder Personen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

