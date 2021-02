Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebstahl aus Drogeriefiliale

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MS) - Am Sonntagabend (21.02., 19.50 Uhr) kam es durch bislang unbekannte Jugendliche zu einem Diebstahl an einer Drogeriefiliale in der Holter Straße in Schloß-Holte Stukenbrock.

Zeugen beobachteten vier männliche Jugendliche, die an der Anlieferungsrampe der Drogeriefiliale gewaltsam die Anlieferungsmetallbox öffneten und fünf kleinere Kartons daraus entwendeten. Die Täter entfernten sich im Anschluss in Richtung Schulzentrum/ Sportanlage "Am Ölbach".

Im Rahmen der eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte ein Tatverdächtiger festgestellt und Diebesgut sichergestellt werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 15-jährigen Jugendlichen aus Schloß Holte-Stukenbrock.

Die weiteren Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden:

- Alle hatten ein Mountainbike bei sich; eines davon war blau/ weiß - Die Tatverdächtigen trugen alle einen Mund-Nase-Schutz - Ein Täter hatte blonde, ein zweiter braune, kurz rasierte Haare

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer hat am Tatort oder in dessen Umgebung Beobachtungen gemacht und kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

