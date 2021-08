Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kandel (ots)

Am Samstag, den 07.08.2021 ereignete sich in Kandel eine Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte Verkehrsteilnehmer parkte seinen PKW, einen blauen Ford Focus, gegen 18:30Uhr in einer Parklücke gegenüber der Sparkasse in der Gartenstraße. Etwa zehn Minuten später bemerkte er einen Streifschaden an der linken hinteren Fahrzeugseite. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass dieser durch einen weiteren PKW verursacht wurde.

Zeugen, welche einen entsprechenden Verkehrsunfall beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell