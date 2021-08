Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Klingbachstraße - Verkehrsunfall mit Flucht, 06.08.2021, zw. 12.00 und 16.00 Uhr

Landau (ots)

Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen PKW der Marke VW Golf an der genannten Örtlichkeit, welcher am linken Straßenrand in Längsaufstellung abgestellt war. Der Streifschaden am Kotflügel vorne rechts dürfte sich auf ca. 500 Euro belaufen. Rückschlüsse auf den Verursacher liegen zurzeit nicht vor.

