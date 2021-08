Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

BAB65/Rohrbach (ots)

Am 07.08.2021 gegen 14:00 Uhr kam es auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Insheim und Rohrbach in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einer Unfallflucht. Zum genannten Zeitpunkt wollte die 22-jährige Fahrerin eines roten Hyundai mit GER-Kennzeichen ein Wohnmobil überholen. Als die junge Frau mit dem Wohnmobil auf gleicher Höhe war, scherte dieses unvermittelt nach links aus und touchierte den Pkw. Dadurch geriet der Pkw ins Schlingern und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR. Nach dem Zusammenstoß setzte der oder die Fahrer/in des Wohnmobils seine/ihre Fahrt unbeeindruckt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

