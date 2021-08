Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Beim Einkaufen Schaden verursacht und einfach weg

Bild-Infos

Download

Bad Bergzabern (ots)

Am Samstag, den 7.8.21, gg. 13:54 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des EDEKA Marktes in Bad Bergzabern ein geparkter PKW, Ford Fiesta, hellblau, mit SÜW-Kennzeichen, beschädigt. Der PKW stand im Bereich des Getränkemarktes. Anhand einer Videoaufzeichnung ist zu sehen, wie eine Frau mit einem Einkaufskorb gegenüber einlädt. Hierbei rollte der Einkaufskorb weg und prallt gg. den geparkten PKW. Die Frau holt den Korb zurück, lädt ruhig weiter ein. Dann schaut sie sich den Schaden am geparkten Fahrzeug an, bringt den Korb weg und fährt mit einem weißen SUW mit "LR" Werbung einfach weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es wird wegen einer Straftat des Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 oder E-Mail: pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell